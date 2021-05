El tenso reencuentro de Levent y Meryem, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados': "Me das vergüenza"

Las cosas no se van a quedarse así. Aunque su relación con Levent no parece tener ya solución y la decisión del empresario parece firme, Meryem no está dispuesta a consentir a que la acusen de ladrona. Tras encontrar el dinero en su maleta, la hermana de Ömer se presentará en la empresa en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' y tendrá un duro cara a cara con Levent. ¿Será capaz de convencerle de que ella no robó el broche y de que el dinero que había en su dormitorio no es suyo?