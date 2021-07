Meryem sabe que Tekin está detrás de la detención de Levent y, aunque casarse con él sería la mayor de sus pesadillas, sabe que es la única manera de que el padre de Ömer salga de la cárcel . Y por si la presión de Tekin no fuese suficiente, Melis escucha el chantaje y no va a dudar en presionar a Meryem para que acepte la propuesta.

Sin embargo, el plan de Tekin no acaba con el padre de Ömer entre rejas, quiere casarse con Meryem. Así que va a la mansión y chantajea a la joven: si quiere que Levent salga de la cárcel debe casarse con Tekin. Meryem no duda ni un segundo en rechazarle, pero el mafioso no ha dicho su última palabra: “Si a Levent le sucediese algo en la cárcel, puede que cambiaras de opinión, ¿no?”. Pero el chantaje de Tekin no funciona con la joven, así que decide mover ficha y ordena matar al empresario. Dos hombres de confianza del socio de Melis se cuelan en el baño de la prisión y le clavan un arma por la espalda.