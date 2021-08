Levent, por fin, ha descubierto la razón por la que Meryem se casó con Tekin

Hülya ha trucado el video de Melis para que todos viesen cómo Tekin amenazaba a Meryem

De lunes a viernes no te pierdas los nuevos capítulos de 'Ömer, sueños robados' a las 21:50 horas, en Divinity

Levent no puede permitir que Meryem se vaya de la mansión ahora que sabe la razón por la que le abandonó para irse con Tekin. Cuando vuelven, Ulviye y Bahadır les están esperando: “No sé por dónde empezar ni qué decirte. Hemos sido muy injustos contigo, perdónanos por favor. No teníamos ni idea de lo que habías hecho por Levent. A saber lo que habrás pasado. ¡Pero cuánto has sufrido, hija mía!”, se sincera Ulviye con lágrimas en los ojos.

Pero no todo va a ser tan fácil. En el próximo capítulo de ‘Ömer, sueños robados’ veremos cómo Melis intentará no perder los nervios y urdirá un nuevo plan que baje a Meryem de las nubes. Además, Ayşe intentará seguir con su vida sin Cemil, al que ya ha apartado de su vida.

Levent descubre por qué Meryem se casó con Tekin

Ömer está viendo los dibujos en el móvil de Meryem, pero algo falla. El pequeño no duda en pedir ayuda a Ulviye, pero es Hülya la que se ofrece a ayudarle. Lo que la mujer de Bahadır no espera es encontrarse con un video de Tekin en el que amenaza a Meryem y cuenta toda la verdad detrás de precipitado matrimonio de la joven y el mafioso. Esta claro que Hülya no se va a quedar de brazos cruzados después de conocer esta información, más aún cuando su principal objetivo ahora mismo es vengarse de su hermana, que saldría muy perjudicada si ese video sale a la luz.

Mientras Ulviye, Melis y Hülya continúan con los preparativos de la boda, Levent acude de urgencia a la oficina junto a Cemil para acabar con Oya de una vez por todas. Levent decide tomar una decisión tajante que conseguirá alejarla del abogado y Ayşe: despedirla.

Cuando Levent vuelve a la mansión, toda la familia está reunida alrededor del ordenador para ver el video que Melis ha preparado con fotos de ella misma y de Levent de pequeños para ponerlo el día de la boda. Pero este tierno momento nunca llega. En lugar de reproducirse ese montaje fotográfico, la familia Metehanoğlu es testigo del video que Tekin envió a Meryem. Levent se queda completamente en shock.

El momento más esperado

Levent por fin ha descubierto toda la verdad, pero puede que sea tarde. Meryem ha salido de la mansión con la maleta para encontrarse con Ayşe y Doğan, que la llevarán a un lugar seguro donde los hombres de Siyah no puedan encontrarla. Levent sale corriendo a buscarla y grita su nombre.

“Lo sé todo. Sé que te sacrificaste por mí, sé todo que has sufrido y que te casaste con Tekin para salvarme la vida. Solo se una cosa y es que eres inocente”. Meryem no se puede creer lo que está oyendo, después de todo lo que ha sufrido para que Levent no se enterase de nada. Pero ahora nada de eso importa, porque Levent ha vuelto a ella y está dispuesto a recuperar el tiempo perdido.

La historia de Ömer, de lunes a viernes, en Divinity

Parece que por fin Meryem va a poder dejar atrás su vida junto a Tekin. Levent ha descubierto que la joven nunca le abandonó, sino que le salvó la vida que el mafioso le quería arrebatar. Todos en la mansión se sienten ahora en deuda con Meryem después de todo lo que le han hecho pasar. Todos menos Melis, que sufre en silencio como la hermana de Ömer le ha vuelto a arrebatar al hombre que ama, aunque sigue estando prometida con el empresario. Si quieres saber qué hará Melis para evitar que Levent la deje para volver con Meryem, no te puedes perder los próximos capítulos de ‘Ömer, sueños robados’. De lunes a viernes a las 21:50 horas, en Divinity.

Adelántate a la emisión de 'Ömer, sueños robados' en Mitele PLUS