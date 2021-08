¡Menudo bombazo! Después de sobrevivir a la primera herida de bala de los hombres de Siyah, Tekin no logra superar el segundo disparo que recibe en la casa donde se estaba escondiendo. Cuando Melis acude a su cita con el mafioso, la fotógrafa ya no puede hacer nada por él: Tekin ha muerto. La hermana de Hülya no se puede quedar de brazos cruzados, todo lo que tenía Tekin con él pueden ser pruebas en su contra, así que decide guardarse los pasaportes falsos, los billetes de avión y el móvil del villano y huye del lugar.