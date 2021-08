El chófer no aguanta más ver a la sirvienta junto a Bahadır

Hülya podría estar escuchando toda la conversación

Llevábamos mucho tiempo viendo a Yaşar sufrir por Aslı y advirtiendo a la joven del riesgo que tenía acercarse demasiado a Bahadır. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' el chófer de los Metehanoğlu irá un paso más allá y se atreverá a confesar sus sentimientos por la sirvienta, que se queda en shock tras la declaración.

Yaşar no puede aguantar más viendo como Aslı sufre por un hombre que no está destinado a estar con ella: “¿Quieres saber quién soy? Soy el hombre que haría que el mundo ardiera si a cualquiera se le ocurriera tocarte un pelo. Soy el hombre que está enamorado de ti, Aslı. El primero que te ha querido y el que sin duda siempre lo hará. Te quiero más que nadie y así seguirá siendo siempre. No puedo quedarme callado mientras tomas el camino equivocado. No puedo quedarme quieto cuando tienes una aventura con él”. Hülya entra en ese momento en la cocina, ¿Habrá escuchado todo? ¿Qué responderá Aslı a las tiernas palabras de Yaşar?

El embarazo de Meryem

Levent estaba a punto de conseguir que Meryem le contase todo. Pero la llegada de Tekin y Melis vuelve a complicar las cosas, sobre todo cuando a la hermana de Hülya se le ocurre soltar una bomba que termina con cualquier posible acercamiento de la pareja: Meryem ha perdido al niño que esperaba con Tekin. “Pensaba salvarte y liberarte de él”, piensa Levent en el pasillo del hospital. Pero por si eso no fuese suficiente, la fotógrafa le dice que la hermana de Ömer llevaba tres meses embarazada, lo que significa que cuando Levent pidió matrimonio a Meryem, ya le había engañado. A Levent se le queda la cara desencajada.

Cuando llega a la mansión, el enfado no solo no se le ha pasado, sino que le levanta la voz a Ömer de tal manera que ambos se quedan sorprendidos. “Estabas con ese hombre mientras a mí me decías que me esperarías siempre. Meryem ya no existe. Para mí ya estás muerta”, se dice el empresario en su habitación.

Hülya, por su parte, sigue intentado recabar información sobre lo que ha pasado en su ausencia y habla por primera vez con Levent, que no está muy contento de su regreso después de haber estado en la cárcel por su culpa. Pero parece que Bahadır sí que siente algo de pena por ella y finalmente va a paralizar el proceso de divorcio hasta que se recupere. Esta noticia no le sienta muy bien a Aslı, que no dejará que se le escape el hijo de Ulviye después de lo que le ha costado conquistarle.

Una nueva reunión en Metehanoğlu Holding obliga a Meryem y Levent a verse las caras de nuevo. El empresario ha roto la foto que tenían ambos junto a Ömer y ha tirado el trozo en el salía ella a la basura. Además, durante la reunión, aprovecha para echarle en cara el concepto erróneo que tiene de la inocencia: “Es la honestidad, la pureza de corazón, no decir mentiras, no ser irrespetuoso con los derechos de la gente que nos rodea, no impedir que los demás vivan su vida y nunca privar a nadie del derecho a saber la verdad. Significa no engañar”. Este nuevo golpe ha vuelto a separar a el padre y la hermana de Ömer, ¿serán capaces de darle la vuelta a la situación? Si quieres saber cómo continúa la pesadilla de Meryem junto a Tekin, tienes una cita. De lunes a viernes a las 21:00 horas, nuevos capítulos de 'Ömer, sueños robados', en Divinity.

