Gizem Arıkan, de 'Ömer, sueños robados': "No soy buena en el amor, he estado sola la mayor parte de mi vida"

"Tampoco vivo para tener una relación"

"Puedo ser un poco difícil cuando se trata de relaciones"

La actriz se dio a conocer con su papel de Meryem en 'Ömer, sueños robados'

Insoportable, difícil, muy clara y con límites. Así se define Gizem Arıkan, la protagonista de 'Ömer, sueños robados', en el amor. En unas sinceras declaraciones concedidas al magazine turco 'Hurriyet', la actriz habla sin tapujos de cómo es cuando está en pareja y los motivos por los que le resulta muy complicado tener relaciones. "No soy muy buena en el amor. He estado sola la mayor parte de mi vida", ha contado en la entrevista, en la que también ha reconocido que cuando está enamorada, lo da todo. "Cuando amo, lo hago profundamente".

Pero esa entrega y esa pasión se puede llegar a convertir en un inconveniente a la hora de vivir en pareja tal y como ella misma ha reconocido. "A veces soy demasiado insoportable. Puedo ser un poco difícil cuando se trata de relaciones. Eso es lo que suelen decir. Soy muy clara, pero mi claridad es difícil. Tengo límites y muros y no puedo cambiarlo muy fácilmente. Lo peor es que espero que la otra persona actúe como si lo que digo fuera todo cierto. Estoy tratando de cambiarlo pero no funciona", ha dicho la actriz, que reconoce que tener pareja no es una prioridad para ella. "Tampoco vivo para tener una relación. Estoy muy contenta con esta situación".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gizem Arıkan (@gizemkio)

La importancia de pasar página

Y cuando se acaba una relación es importante pasar página y mirar al futuro. Gizem Arıkan es de las que pasa página y sigue su camino. "Cierro las cosas. Si constantemente abrimos el viejo cuaderno, no podemos mirar hacia adelante", ha contado la actriz, que ha reconocido que a veces no se puede pasar página inmediatamente y que se necesita un tiempo para recomponerse y empezar de nuevo.

Para la actriz es vital no quedarse anclado en el pasado ni en las cosas negativas. "Amigo, si constantemente miras la vida negativamente, finges que eres el único problema en el mundo, finges que incluso un pequeño problema es un gran problema, y sigues diciendo las mismas cosas todo el tiempo, la gente a tu alrededor correrá lejos de ti. Porque todos tenemos problemas, pero no los contamos constantemente", ha confesado la actriz, que intenta guardase sus malos momentos para ella. "Incluso cuando estoy muy angustiado, nunca lo reflejo en los que me rodean. No siempre cuento mis problemas y te arrastro hacia abajo".

"Mis amigos pueden engañarme"

Aunque por su aspecto muchas veces piensan que es una mujer ingenua, la protagonista de 'Ömer, sueños robados' asegura que no lo es tanto como parece. "Depende de quién está engañando y para qué", ha relatado la actriz, que reconoce que cuanto más cercano es alguien más fácil resulta que caiga en la trampa. "Mis amigos pueden engañarme muy rápidamente", ha contado a la vez que ha reconocido que con la gente a la que quiere le resulta muy difícil decirles que no y que cuando comete errores no le resulta difícil perdonarse a sí misma. "Si tengo que perdonarme, me perdono".

La interpretación, su gran pasión

Convertida en una de las actrices más populares de su país, Gimze Arıkan reconoce que la interpretación es su vida. "Quiero hacer este trabajo hasta que me muera. Porque soy muy feliz cuando actúo. De hecho, cuando mis amigos dicen que puedes actuar gratis, voy de inmediato", ha confesado la actriz, a quien pudimos ver en el papel de Meryem en 'Ömer, sueños robados'.

