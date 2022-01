Gizem Arıkan, de 'Ömer, sueños robados': "No creo que sea una mujer hermosa, confío en mi energía"

Soy consciente de mis propias buenas cualidades, soy dulce y comprensiva"

"Estoy feliz. Estoy viva y tengo esperanza"

Gizem Arıkan se dio a conocer como Meryem en'Ömer sueños robados'

Atónitos. Así se han quedado los seguidores de Gizem Arıkan, la protagonista de 'Ömer, sueños robados'. La actriz ha concedido una sincera entrevista al magazine turco 'Hurriyet' y sus declaraciones sobre su aspecto físico no han dejado indiferente a nadie. "Me siento avergonzado cuando alguien me elogia. Me gusta, pero me da mucha vergüenza. No sé qué decir. No soy una persona que me encuentre muy hermosa. Confío en mi energía pero no creo que sea una chica muy bonita.", ha dicho la actriz, que asegura que Tuba Büyüküstün o Alina Boz son lo que ella considera auténticas bellezas.

Pero si en cuanto a su atractivo físico la actriz tiene algunas dudas, no ocurre lo mismo con sus otras cualidades. "Soy consciente de mis propias buenas cualidades en términos de temperamento. Soy dulce y creo que soy una persona comprensiva, pero exteriormente, no soy una chica muy bonita".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gizem Arıkan (@gizemkio)

Una mujer feliz

Y otra de las grandes virtudes de la actriz es su optimismo. Gizem Arıkan es de la que siempre ve el lado bueno y de las que se siente afortunada con las pequeñas cosas. "Estoy feliz. Estoy viva, estoy sana, tengo esperanza. Gracias a Dios mis padres están vivos y bien. Puedo llamar a alguien cuando estoy aburrido. Y también creo que soy una persona extremadamente afortunada cuando se trata de amigos. Creo que soy muy buena amiga", ha confesado la actriz, que reconoce que todo lo que ha vivido le ha llevado hasta este momento de paz y felicidad. "He tenido momentos muy difíciles. De hecho, si contara esas historias, podrías preguntarte cómo era tan feliz. Después de pasar por esos procesos, mi perspectiva de la vida ha cambiado un poco. Ahora pienso así", ha dicho la actriz, que no ha querido entrar en más detalles sobre lo que ha vivido. "En realidad no es malo. Digamos que pasé por un período doloroso", ha explicado la protagonista de 'Ömer, sueños robados', que es de las que siempre saca algo de todas las experiencias, incluso de las malas. "Quiero que parte del dolor se quede conmigo".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Gizem Arıkan (@gizemkio)

Una cantante frustrada

Aunque se ha convertido en una de las actrices más populares de su país, lo cierto es que Gizem soñaba con dedicarse a otra disciplina artística. "En realidad, quería ser cantante pero mi voz no es buena", ha reconocido divertida la actriz, que ha recordado cómo en su infancia aprovechaba cualquier momento para ponerse a cantar. "Me encantaba tomar algo en mi mano y cantar frente al espejo. Entonces vi que no hay sonido".

Consciente de que la canción no era lo suyo, sus inquietudes artísticas le llevaron a encontrar su camino. "Luego miré la televisión y comencé a imitar a la gente. Me gustó". Sin embargo, sus padres no se lo pusieron fácil. "Quise estudiar actuación pero mi familia no lo quería y me dijeron que lo hiciera como hobby. Estudié logística en la Universidad Denizli Pamukkale. Pero todavía tenía una pasión por la experimentación. Luego me inscribí en una agencia. Me empezó a gustar, me sentí más feliz. Fui a tantas audiciones. Todavía era ingenua en ese entonces. Entonces dije que voy a dejar todo el trabajo e ir al curso. Cuando fui al curso, conocí a mis agentes y todo se desarrolló por casualidad".

'Ömer, sueños robados', la serie que cambió su vida

Y todas esas casualidades le llevaron a conseguir su gran oportunidad en 2019. Ese año llegó a sus manos el guion de 'Ömer, sueños robados' y su primer papel protagonista. Ella fue la encargada de dar vida a Meryem, la protagonista de esta dramática historia que emocionó a los espectadores de Divinity.

Disfruta de los capítulos de tus series favoritas en Mitele PLUS