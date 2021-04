Hülya contrata un sicario para matar a Levent y terminar el trabajo que empezó en el pasado

La relación de Levent y Meryem

Mientras, ajeno a que su vida corre peligro, Levent está dispuesto a solucionar sus diferencias con Meryem por el bien del pequeño Ömer. Sin embargo, su intento de pedir perdón no sale como él esperaba. La joven no se lo permitirá y tendrá una reacción inesperada. "No está obligado a nada y menos a disculparse. No es necesario". ¿Qué pasará entre ellos ahora?