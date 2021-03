Tras el robo de la caja en la que guarda su mayor recuerdo del pequeño Efe, a Levent no le queda más remedio que quedarse de nuevo en la ciudad y no tardará en reencontrarse con el pequeño. Desafortunadamente, el encuentro no será como cabría esperar. Ömer sufre un ataque de asma que le deja prácticamente inconsciente. En el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados', Levent cogerá a su hijo y se le llevará. ¿Encontrará alguna pista que le permita reconocer al pequeño?