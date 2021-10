Pero esto no acaba aquí. La familia ha conseguido reunirse, pero las hermanas deben pagar por todo lo que han hecho. Aunque Melis intenta escapar, la policía la atrapa a los pocos metros. Y lo mismo pasa con Hülya, que ha tenido que hacer frente a las duras palabras de Levent: “¡Me arruinaste la vida! Te juro que te mataría con mis propias manos, pero por suerte para ti, he encontrado a mi hijo”. Las dos entran esposadas en la furgoneta policial. “Las dos pagareis por vuestros crímenes. Pasareis el resto de vuestra vida en la cárcel. Y jamás volveréis a acercaros a mi familia”, dice el empresario, contundente. Por fin pueden respirar tranquilos. La familia Metehanoğlu está a salvo.

En el último capítulo también hemos sido testigos del trágico final de Aslı. Cuando la sirvienta intenta impedir la huida de Hülya en las escaleras de la mansión, la mujer de Bahadır no duda en vengarse por todo el daño que le ha causado durante años y la empuja hacia atrás. Aslı se queda en el suelo inconsciente y cuando despierta en el hospital, las noticias no son buenas: el niño que esperaba no ha superado el golpe. Y eso no es todo, un mes después, el día de la boda de Meryem y Levent, Ulviye despide a la sirvienta, que hace su maleta, se despide de Yaşar y se va para siempre de la mansión.