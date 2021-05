El reencuentro no puede ser más emotivo, la cara de Levent se ilumina cuando al abrir la puerta de la mansión se encuentra con Meryem . Todo lo contrario ocurre con Melis, que hacía a la joven muy lejos de Estambul y no puede ocultar su cara de enfado.

Levent se sincera con Meryem

“Quédate, no te vayas”, le dice a la joven. El padre de Ömer, nervioso, no puede esperar más y necesita decirle a Meryem que está enamorado de ella. “Quería hacerlo mirándote a los ojos” . Meryem no se puede creer lo que está escuchando, ¿va a decir lo que ella cree? Sin perder más tiempo le confiesa: “No dejo de pensar en ti” , reconoce a la joven. Una declaración interrumpida por Melis, que no dudará en interponerse de nuevo entre ambos junto a Tekin, a quien avisa de que Meryem está de vuelta.

¿Conseguirá Levent abrir su corazón a Meryem? No te pierdas los próximos capítulos en Divinity

Meryem no está segura de lo que Levent le quería decir, ¿y si siente algo más por ella? “No, Meryem, no puede ser”, se repite. Mientras ella no quiere hacerse ilusiones, Levent no encuentra el momento de preguntarle por qué ha vuelto, “¿Lo has hecho por Ömer o es que tienes otra razón?” Para descubrir qué le responderá Meryem, no te pierdas los próximos capítulos de 'Ömer, sueños robados' de lunes a viernes a las 19:40 horas, en Divinity.