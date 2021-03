Meryem y Levent se unen para encontrar a Ömer, en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados'

Ömer está en peligro. Tras descubrir su huida, Levent y Meryem protagonizarán un duro enfrentamiento en el próximo capítulo de 'Ömer, sueños robados' en el que el empresario dudará de las intenciones de la hermana del pequeño. "Demuéstrame que no has sido tú viniendo conmigo. Lo buscaremos juntos si es que no te lo has llevado tú. Eso está por ver", le dirá visiblemente enfadado y preocupado por el futuro del pequeño. Aunque dolida por las palabras de Levent, Meryem antepondrá el bienestar del pequeño y accederá a buscarle con él.

La decisión de Levent

Meryem, destrozada tras dejar a Ömer

La decisión de dejar a Ömer en casa de Levent ha sido la más difícil que ha tenido que tomar Meryem en su vida. Sin embargo, no ha quedado más remedio. Preocupada por el futuro del pequeño y temiendo que pudiera acabar en manos de Tekin, la única solución era alejarle. "Lo he abandonado, lo he dejado ahí llorando y me he marchado. Ahora ha desaparecido de mi vida". Decidida a mantener cierto contacto con el pequeño, se presentará en casa de Levent, pero no será bien recibida.