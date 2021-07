Ambos han pasado por muchos altibajos en su relación. Y es que, sobre todo Meryem, no ha tenido una vida nada fácil. Pero conocer a los Metehanoğlu, en especial a Levent, le cambia la vida. Repasamos los momentazos más especiales que han vivido juntos desde que se conocen por casualidad en una cafetería.

Levent era un hombre sin rumbo desde que perdió a su mujer Rana y a su hijo Efe. Él mismo se lo hace saber a su madre cuando le hace volver a casa, haciéndole creer que está enferma: “El hombre al que has hecho venir es un cadáver” . Desde luego, esta situación hace que el primer encuentro con Meryem, la “hermana mayor” de Ömer, no sea nada amistoso.

La primera impresión que Levent se lleva de Meryem no es nada buena. El empresario duda de las intenciones de la joven con respecto a Ömer . Ya le nace un instinto protector que hará que comience a querer al pequeño como a un hijo, sin saber que Ömer es en realidad el pequeño Efe que fue secuestrado hace años.

Pero todo cambia después del secuestro de Meryem . Unos mafiosos piden un rescate por ella y él no duda en ir en su busca. Estar al límite hace que el padre de Ömer se de cuenta de sus sentimientos y Cemil le obliga a decirlo en alto: ¡Estoy enamorado de Meryem!

Él ya está seguro de sus sentimientos, pero ella tiene tan interiorizado que es imposible que el señor de la casa sienta algo por ella, que no se permite dejarse llevar . Meryem ni siquiera es consciente de que está enamorada de Levent . Pero él intenta poco a poco acercarse a ella y la boda de sus mejores amigos es una oportunidad de oro.

Este accidente y todos los obstáculos que han conseguido esquivar, hace que Levent lo tenga claro: ha llegado el momento de pedirle matrimonio. Y cuando ella está todavía convaleciente, Ulviye ordena decorar el jardín de la mansión de la forma más romántica posible. “Estoy muy seguro de lo que siento y estoy seguro de que tú también sientes lo mismo. Y es que no quiero que nada vuelva a separarme de ti, quiero que formes parte de mi vida, te quiero Meryem. ¿Quieres casarte conmigo?”

Un nuevo obstáculo aparece en sus vidas justo después de que Levent pida, por fin, matrimonio a Meryem: la policía llega para detenerle por asesinato . Tekin está detrás de todo esto, no puede permitir que Levent se quede con la mujer que ama. El mafioso tiene muchos contactos que podrían hacer de la estancia de Levent en la cárcel una auténtica pesadilla y amenaza a Meryem con hacerle sufrir si no se casa con él.

Después de darle muchas vueltas, Meryem acepta . Le deja claro que nunca le va a querer y nunca va a conseguir que Levent salga de su mente y de su corazón. Pero la hermana de Ömer no puede dejar que a Levent le pase nada malo.

Este acuerdo hace que Levent salga de la cárcel y esté presente en la boda de Meryem . No entiende nada, ambos se habían confesado sus sentimientos, ¿Por qué no le ha esperado?

Cuando parecía que no iba a haber más problemas, Levent recibe uno de los golpes más duros. No se esperaba esto de Meryem. Pero ella está pasándolo igual de mal que él. No le puede decir que se está sacrificando por su bien y encima se está viendo obligada a convivir con un hombre que la trata como si fuese un objeto.