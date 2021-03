Todavía estamos conteniendo la respiración. El estreno de 'Ömer, sueños robados' nos ha dejado con muchas ganas de más. Y es que el final del capítulo no ha podido ser más emocionante. Después de un episodio muy intenso en el que hemos conocido la dramática historia de Levent , un hombre que perdió el mismo día a su mujer y a su hijo (ella falleció y al pequeño, que era apenas un bebé, lo secuestraron), hemos sido testigos del reencuentro, cinco años después, de padre e hijo. ¿Será capaz de reconocerle? Si quieres descubrirlo, no puedes faltar a tu cita de mañana. A las 19:00 horas, en Divinity .

El primer encuentro de Levent y Meryem

¿Cómo ha llegado Ömer al barco de su padre?

La llegada de Durmus pone en peligro a Meryent y Ömer

Levent regresa a casa

Sin embargo, su regreso a casa no tardará en complicarse. Apenas unas horas después de su vuelta, el médico le confirma que su madre no está enferma lo que provocará un grave enfrentamiento entre ambos. "He venido por ti. ¿No ves que aquí sufro mucho? El hombre al que has hecho venir es un cadáver. A veces no puedo ni seguir viviendo. Morí cuando perdí a mi mujer y a mi hijo. Lo único que podía hacer es huir", le dirá enfadado a su madre, que insiste en que el pequeño está vivo.