Lo sabemos. La historia de superación de Meryem y Levent te tiene completamente atrapado. A nosotros también. ‘Ömer, sueños robados’ lleva ya muchas tardes en Divinity y seguro que te has quedado con todos los detalles. Pero solo hay una manera de saber hasta qué punto eres un verdadero fan de la serie y es poniéndote a prueba.

La vida de ninguno de los tres ha sido un camino de rosas, pero han conseguido formar la pequeña familia que tanto han echado en falta. Después de muchas idas y venidas, tanto Levent como Meryem se dan cuenta del gran amor que sienten por el otro y, aunque la felicidad les dura muy poco, el padre de Ömer no duda en pedir matrimonio a la única mujer que le ha hecho recuperar la ilusión después de la pérdida de Rana.

Que todavía no hayan conseguido ser felices para siempre depende en gran medida de todas las personas que quieren verles separados e infelices. Entre ellos, el que hasta ahora ha sido el gran villano de la serie: Tekin. El mafioso dedicó todos sus esfuerzos a separar a la pareja y a alejar a Ömer de Meryem según beneficiase o no a sus intereses. La muerte del marido de la joven supuso un gran cambio en el porvenir de ambos, pero sobre todo de ella.

Y desde luego, si algo ha condicionado las vidas de todos ellos ha sido las maldades de las hermanas Hülya y Melis. Si todavía no has respondido al test, no te vamos a chivar ninguna respuesta, pero la reacción de Ulviye puede darte una pista de la magnitud de la gravedad de todos los problemas que han causado.