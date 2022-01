Justo una semana después de que la revista Lecturas publicase en exclusiva las fotos de Iñaki Urdangarin paseando de la mano de una mujer que no era la infanta Cristina parece que el silencio ya no es una opción para su entorno. Tras esta portada bomba para la casa real española se han sucedido una serie de acontecimientos que harán que nada vuelva a ser igual para la familia de la hermana del rey Felipe VI. Los medios no tardaron en desvelar que la la tercera en discordia, Ainhoa Armentia, era una compañera de trabajo del exduque de Palma en un despacho de abogados y su nueva pareja sentimental. Pero el gran hito fue el anuncio de "interrupción de la relación" entre el ya casi extinto matrimonio.