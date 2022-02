Sin embargo, la influencer, harta de falsedades, ha vuelto a pronunciarse dos meses después de publicar este comunicado. “Respecto a mi vida personal ya dije que no iba a comentar nada. Os contaré muchas cosas en el momento que pueda, ahora mismo no puedo. Simplemente porque a mí nunca me ha gustado mentir, ni engañar, ni salir con un papel, haciendo demagogia o contando mentiras en mis redes sociales, porque las mentiras tienen las patas muy cortas”, mandaba esta indirecta a su ex.