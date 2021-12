“Hace tiempo que quiero hablaros de un tema por el cual me habéis preguntado a mí misma, habéis preguntado a mi familia, a mis amigos… y creo que ha llegado el momento de que sepáis la verdad y la realidad de la situación”. Con estas palabras iniciaba Marta Carriedo un sincero y duro comunicado en el que confirmaba los rumores de ruptura con Raúl Vidal, con quien tuvo a Noah, su primer hijo, hace cinco meses. La creadora de contenido reconocía que daba este paso “porque me voy a quitar un gran peso de encima y me va ayudar a seguir hacia adelante”, pero también pensando en aquellas personas que llevan años apoyando su contenido y que merecen saber cuál es el panorama actual.