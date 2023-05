Capítulo 40, temporada 1 de 'Perla Negra'

La madre de Hazal está en una situación muy delicada. Después de descubrir que Halil fue quien denunció a Aziz y quien interceptó la carta en la que le pedía que huyera con ella, ha pedido el divorcio. Ha llegado el momento de recomponer su vida. Sin embargo, no va a ser fácil. Halil no va a dejarla marchar tan fácilmente, por lo que se encuentra en medio de la batalla de dos hombres por su amor porque Aziz también está dispuesto a todo para recuperar los veintiséis años que han perdido. Y ese no es el único problema. Sobrevolando sobre este duelo, una verdad que lo cambiaría todo y que podría provocar un daño irreparable.