Capítulo 41, temporada 1 de 'Perla Negra'

Por otro lado, Ebru no tarda en utilizar la información que ha descubierto sobre Hazal. Consciente de la importancia del dato que le ha revelado su padre, le cuenta a Hazal que ha descubierto que no son hermanas ya que no es hija de Halil. ¿Cómo reaccionará la joven a esta inesperada y sorprendente realidad? ¿Le pedirá explicaciones a su madre ahora que sabe la verdad?