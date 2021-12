El vuelo en el que viajaba Hiba Abouk ha tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Burdeos

La actriz ha temido por su vida y por no poder volver a ver a su familia

La madrileña viajaba con destino Madrid para asistir a los Premios Forqué

El viaje de Hiba Abouk a Madrid para asistir a los Premios Forqué se ha convertido en una auténtica pesadilla. El avión en el que viajaba la actriz ha sufrido una serie de incidencias técnicas que ha terminado con un aterrizaje de emergencia en el que la madrileña no pensaba en otra cosa que no fuera en su familia. Tras ser evacuada por los bomberos, la intérprete ha recurrido a su perfil oficial de Instagram para narrar estos momentos de angustia y desesperación con el objetivo de denunciar el trato recibido por parte de la compañía aérea con la que viajaba.

Ha sido para Abouk una de las "peores experiencias de su vida", y no es para menos. La actriz, que se disponía a viajar desde París hasta Madrid para asistir a varios compromisos profesionales (entre ellos, los Premios Forqué), ha temido por su vida durante un aterrizaje de emergencia realizado en el aeropuerto de Burdeos, Francia.

A través de sus redes sociales, Iba, que está embarazada de su segundo hijo, se ha remontado al origen de este accidentado vuelo que podía haber terminado de la peor manera posible. "Ataviada tan solo de una maleta de mano, nada más montar en el avión les pedí a los azafatos que si me podían ayudar a colocarla en el maletero superior y me respondieron que no, que ellos no están asegurados y si les pasa cualquier cosa no tendrían indemnización", explica la de Madrid, poniendo en contexto a sus seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Hiba Abouk (@hiba_abouk_)

Sorprendida con la respuesta de los azafatos, Abouk se dio por satisfecha cuando un viajero la ayudó con el peso de la maleta. "Una vez sentada en el avión, y cuando era ya la hora del despegue, nos anuncian que por problemas técnicos despegaríamos más tarde", explica la joven, que ya en ese momento se dio cuenta de que algo no estaba yendo como debía.

Aunque en un primer momento todo parecía "transcurrir con normalidad", nada más lejos de la realidad. A los pocos minutos, desde cabina anunciaron que el avión iba a realizar un aterrizaje de emergencia. "Lo anunciaron sin dar ni una sola explicación y súbitamente el avión empezó a descender de manera violenta. Lo único que nos dijeron los azafatos fue que leyéramos las instrucciones de emergencia y que si había que evacuar el avión lo hiciéramos sin efectos personales", señala la que fuera protagonista de 'El Príncipe'.

Es entonces cuando por su cabeza empezaron a sucederse un sinfín de imágenes de su hijo, al que temió no poder volver a ver. "Sólo podía pensar en mi familia y en que había una posibilidad de no volverles a ver. La idea de no volver a ver a Amín se me hizo insoportable. Creo que han sido los peores cinco minutos de mi vida", ha reconocido la intérprete madrileña en este 'post' con el que ha pretendido denunciar la manera de proceder de la compañía de vuelo con la que viajaba que, según explica, no le ofrecieron ningún tipo de ayuda tras el aterrizaje. Ni siquiera, teniendo en cuenta su avanzado estado de gestación.

"Fuimos evacuados por los bomberos y nos metieron en una terminal demasiado pequeña para todos los que íbamos. Sin apenas asientos, sin derecho a salir a tomar el aire y sin cafetería, por supuesto. Por no decir que a mí, estando embarazada (y habiendo pagado una plaza en business), no me ofrecieron ni un vaso de agua", puntualiza la madre del pequeño Amín, que el próximo mes de febrero cumplirá los dos años.

Un momento de lo más desalentador en el que Hiba no pudo evitar romper a llorar, soltando "todo el miedo y la tensión que había tenido en el cuerpo. Un cuerpo que ahora mismo tiene dos corazones y que hay que cuidar más que nunca". Tras hablar con su marido y con su representante y una hora después del aterrizaje y sin recibir ningún tipo de información por parte de la empresa aérea, Hiba Abouk creyó conveniente que lo mejor era coger otro avión (esta vez, de otra compañía) para así conseguir aterrizar en Madrid lo antes posible.