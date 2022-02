“Ayer subí TikToks bailando y bueno, no me sorprenden este tipo de comentarios, pero quiero recordar algo. Está genial que como influencers publiquemos noticias relevantes, demos nuestra opinión o intentemos visibilizar según qué temas. De hecho, yo misma he publicado noticias y post sobre la guerra”, puntualizaba antes de hacer un alegato a favor de quienes deciden no mojarse sobre ciertos asuntos.

“Pero también está genial si decidimos no hacerlo, si dejamos de hacerlo o si hacemos otro tipo de contenido. A veces es por desinformación y porque, efectivamente, no soy experta en el tema y no voy a ir de algo que no soy, fingiendo que me entero de lo que pasa en Ucrania y Rusia desde hace años. No, no soy una experta”, asumía su ignorancia en este conflicto geopolítico.