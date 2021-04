El 8 de noviembre de 2020 , Lucho publicaba una fotografía en blanco y negro posando con un gorro de lana como guiño al frío del “otoño”, palabra que llevaba por título este post. No existía indicio ni comportamiento alguno que hiciese sospechar que algo le había ocurrido al intérprete, que dejó de publicar contenido de la noche a la mañana. “Estás ausente en insta, ¿qué está pasando? Solía verte activo a menudo” , escribía hace unos días preocupada una admiradora en esta publicación.

Una pregunta que al final ha tenido réplica por el propio Luis a través de una nueva imagen publicada esta semana. “Después de 5 meses con la cuenta bloqueada por motivos desconocidos y ajenos a mi persona e Instagram , ESTAMOS DE VUELTA”, exclamaba ilusionado tras conseguir acceder a su perfil. Una feliz noticia que ha tranquilizado e ilusionado a aquellos que le siguen, que no han tardado en comentar esta instantánea en la que aparece en la naturaleza junto a su mascota. “Pensaba que te había pasado algo, tantos meses sin aparecer por aquí. Menos mal que ya estás de vuelta”, celebraban su retorno.

Rubén Cortada también explicaba los motivos de su desaparición pública

“Estuve en Cuba. Paré de trabajar porque me fui por unos temas personales y cada vez se complicó más la cosa”, resumía sin explayarse mucho más sobre el asunto que le hizo trasladarse a su tierra. “Se me fue de las manos y no pude salir del país hasta casi pasado tres años. Fue una situación complicada”, admitía en una entrevista a Madmen en la que posaba totalmente irreconocible. Unas complicadas circunstancias que le hicieron “bajar al noveno círculo del infierno” y de las que ahora habla porque “estoy bien”. “He regresado con mucha fueza”, advertía a su público, que desea verle cuanto antes en un nuevo proyecto audiovisual.