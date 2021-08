El estreno en la paternidad de Marta Carriedo y Raúl Vidal fue mucho peor de lo que podrían esperarse. El hecho de que, pocos minutos del nacimiento de su primer hijo, Noah , la influencer y su chico vieran cómo tenían que separarse de él por una “pequeña complicación”, les causó tal pánico que no dudaron en compartirlo en redes. La oleada de comentarios de enhorabuena tras su llegada al mundo no servía de consuelo a la pareja en un momento tan delicado , cuando asumieron que la salud de su pequeño estaba en peligro. Afortunadamente, esta etapa ya forma parte del pasado y, tras unos días con el recién nacido en la incubadora y ellos instalados en el hospital, ya descansan en casa con el alta en la mano.

Carriedo, consciente de que prometió a su familia virtual que detallaría lo acontecido a su primogénito cuando todo pasara, reconocía que había cambiado de opinión y no estaba dispuesta a revelarlo públicamente. “No creo que lo haga porque, aparte de haber sido algo terrible para nosotros, veo que siempre hay gente que se inventa y malinterpreta las cosas, hasta en algo tan serio. En mi cuenta exijo respeto que es lo que doy. Todo lo demás no me interesa”, comentaba enfadada, aclarando que el vídeo al que se refieren para achacar que había vendido la exclusiva a su revista de cabecera no había sido ni pactado ni remunerado.

Mientras su chica replicaba a estas acusaciones a través de una serie de stories, Raúl Vidal, su chico, se defendía respondiendo directamente a este ataque. “Se contó todo aquí, en Instagram. ¡Qué chaladuría!”, no daba crédito el creador digital a lo que estaba leyendo, reiterando que las declaraciones que habían realizado tras salir de un restaurante no eran ni siquiera novedosas. “En esa entrevista que nos hacen en mitad de la calle no se dice nada que no se haya dicho previamente. Así que no digas que es una exclusiva. Eso es mentira”, desmentía sus palabras.