La relación de Terelu Campos y Mar Flores analizada por una experta en lenguaje no verbal

Precisamente ha sido en el medio citado en donde la colaboradora de 'Así es la vida' ha desvelado todos los detalles de la dulce espera, así como las reacciones de su entorno, como la de su madre que hace unos meses dejaba claro que aún no se veía como abuela "a pesar de que le gustaban muchos los niños": "Al poco tiempo de hacerme la prueba, me preguntó que qué me pasaba. Me notaba rara y muy nerviosa. Tampoco le hablaba como siempre. Igual estaba más a la defensiva. Por eso, mientras estábamos hablando de otra cosa, se lo solté de sopetón. Pensé ‘Ahora o nunca’".