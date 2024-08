Marta Peñate, tajante ante las últimas palabras de Sofía Suescun: "Me he quedado alucinando"

Por su parte, la canaria ha reconocido que "el público ha opinado y cuando le dieron el premio es porque la gente sabe que no ha mentido y no ha juzgado": "Me he quedado alucinando con algunas palabras, qué desfachatez, pero he pasado página, es la menor de mis preocupaciones. Me interesaba entre cero y nada su entrevista", ha confesado.