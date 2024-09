María Rosa Cobo vaticina quién será el ganador de 'Gran Hermano' 2024: "Me ha llamado la atención"

A tres meses de que el programa llegue a su fin, María Rosa Cobo, que estaba presente en el plató, se ha atrevido a vaticinar quién será el ganador de esta edición del 2024. “Las visualizaciones que me ha dado, que más me ha llamado la atención es Jorge Pérez, militar”, ha dicho la pitonisa. Una respuesta que ha estado apoyada por el presentador del espacio. “A mi ayer el chico me dio buenas vibraciones”, ha dicho Antonio Santana.