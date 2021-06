Las protagonistas de 'Stilleto Vendetta' se reencuentran sin Aslıhan Gürbüz: "Sí, se reunieron sin mí"

Sin embargo, una notable ausencia ha marcado esta reunión que ha enloquecido a sus fans. Aslıhan Gürbüz, la malvada Merve , quien se mudó a Ayvalık tras rodar la serie, no ha podido acompañar a sus amigas. Al menos, no físicamente.

La actriz no quiso quedarse al margen de este encuentro y estuvo presente por videollamada, tal y como hemos visto en sus redes sociales. "Queridas chicas, queridas colegas, queridas amigas, os he extrañado mucho", ha escrito la Gürbüz, quien ha demostrado una vez más su sentido del humor con un comentario que no ha pasado desapercibido. "Sí, se reunieron sin mí".