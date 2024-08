Capítulo 88, temporada 2 de 'Familia'

Con Aslan de por medio, su abuela no se quedará sin su ansiado bici bici. Él, Devin y Seher viajarán hasta Adana para tachar dos deseos de la lista al mismo tiempo. Bedri y Yağmur no quieren esperar más y están decididos a anunciar su decisión de casarse a Nedret y Nese en una cena sorpresa. Sin embargo, Nese no está en absoluto a favor de esta decisión. Tras aceptar el trato con Ferman, Babür no tarda en dejar clara su postura ante Aslan en el puerto deportivo.