Capítulo 2, temporada 1 de 'Quiéreme siempre'

Ha llegado el momento que tanto Umut como Füsum desde que falleció el patriarca de los Arcalı. Sin embargo, la lectura del testamento no será como ellos esperan. Su padre ha dejado un regalo envenenado para Ateş : la gestión de las acciones de la empresa familiar recaerán sobre el tutor legal de los tres hijos menores de fallecido y la persona elegida por este para hacerlo no es otro que Ateş.

La tensión estalla tras la lectura. El empresario no está dispuesto a pasar por algo así. Hacerse cargo de tres niños a los que apenas conoce no entra en sus planes, pero las cláusulas de las últimas voluntades de su padre no que quedan ahí. Ateş está en una situación muy delicada y debe tomar una decisión sobre su futuro y el de los tres menores. ¿Qué hará finalmente?