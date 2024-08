Capítulo 5, temporada 1 de 'Quiéreme siempre'

Ha llegado el momento de hacerse cargo de todo lo que su padre le dejó como herencia, pero no será sencillo. Una toma de decisiones de Ateş respecto al hogar familiar no serán del agrado de la mayor de los Arcalı. Ilgaz, para quien su nuevo tutor legal es un completo desconocido, no está dispuesta a que manejen su vida y explotará contra su hermano dedicándole unas palabras nada bonitas. ¿Cómo reaccionará Ateş ante este ataque de su hermana pequeña? ¿Encontrará la forma de reconducir la situación y llegar a un acuerdo con la adolescente?