Capítulo 20, temporada 1 de 'Cacao'

Por suerte para Cacao y Anita, Marco Figueroa está ahí para ayudarlas. Pese a la prohibición que pesaba sobre él de no volver a verlas, el destino ha querido que se rencuentre con Cacao. Sin embargo, su regreso no será bien recibida por todos. No todos están tan contentos con su aparición salvadora. Salomão no se fía de sus intenciones y se enfrenta a él.