Capítulo 48, temporada 1 de 'Bahar'

La tragedia ha vuelto a sacudir la vida de Bahar y Demir. La joven sigue hospitalizada y el abogado, que no se separa de su lado, está atravesando un momento muy duro. Demir está sufriendo y se siente impotente al ver a Bahar en el hospital. Pero él no es el único que está viviendo con inquietud, angustia y preocupación esta situación. Seref lo hace en la cárcel al no poder ayudar tampoco a su amor.