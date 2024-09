Capítulo 23, temporada 1 de 'Quiéreme siempre'

Aunque sabe el gran riesgo que corre, Leyla no puede dejar solo a Onur tras su detención. Con el miedo de que Ateş la descubra, le visitará entre rejas después de que pusiera en juego su libertad para que ella no fuera descubierta por el empresario y la familia Arcalı. Él se la ha jugado por salvarla y eso es algo que Leyla no puede olvidar.