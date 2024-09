Capítulo 36, temporada 1 de 'Cacao'

La cosas marchan bien para Cacao. Después de conseguir el dinero para la prueba de ADN se emplea a fondo en los preparativos de la puesta de largo de su cacao picante. Sin embargo, no todos están tan contentos como la protagonista de esta gran historia. Filó está desesperada y necesita impedir sea como sea que Cacao descubra que ella no es su madre. Pero sus problemas no se quedan ahí porque la policía está sobre una peligrosa pista.