Capítulo 38, temporada 1 de 'Una vida perfecta'

Şebnem ya no puede soportarlo más. La protagonista de 'Una vida perfecta' está viviendo el peor momento de su vida y no es capaz de encontrar una salida. Angustiada por todo lo que está viviendo, está a punto de tomar una decisión de la que puede arrepentirse y mucho. Sin embargo, su situación es absolutamente desesperada y la joven está convencida de que no tiene otra opción y se dirigirá a su destino a desvelar un secreto que podría cambiarlo todo. ¿De qué se trata?