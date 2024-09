Capítulo 38, temporada 1 de 'Cacao'

Sal quiere quedarse con el negocio pero antes de quitar de en medio a los Coutinho necesita conseguir la receta del nuevo chocolate. La situación es complicada y el enfrentamiento entre Cacao y Sal ya no tiene vuelta atrás, así que la aparición de Tó Mané en Itacaré no puede haber llegado en mejor momento. El periodista necesita la versión de la hija ilegítima de Justino y Cacao a su vez que su historia se conozca contada desde su lado y no del de su hermana.