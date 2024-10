Capítulo 32, temporada 1 de 'Quiéreme siempre'

A pesar de todo lo que ha ocurrido en los últimos días entre ellos y aunque se sintió profundamente decepcionado y dolido con ella tras descubrir que le había mentido, en el fondo de su corazón, Ateş no quiere perder a Leyla y le pedirá que no se divorcien aunque sea, por no perder a los niños. Decidido a seguir adelante con su matrimonio, el empresario le hará una proposición a su mujer.