Capítulo 47, temporada 1 de 'Cacao'

Después de todo lo ocurrido en la fiesta de su 30 aniversario, todas las cartas están ya sobre la mesa. Justino tiene ahora cogida la sartén por el mango y a Simone y Rui no le queda otra que abandonar la mansión si no quieren problemas mayores. Además, Cacao ya es oficialmente su hija ante todos y no va a permitir que nada malo le pase. Además, la joven está cada vez más unida a Tiago.