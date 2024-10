Capítulo 50, temporada 1 de 'Cacao'

Después de todo lo ocurrido, Justino cita en su casa a Quim y Filó para poner las cartas sobre la mesa. Les está muy agradecido por todo lo que han hecho por Cacao, pero hay algo que no entiende. ¿Por qué Filó ha mentido sobre quién es la verdadera madre de Cacao?

Sin embargo, no solo Justino quiere saber qué pasó en el pasado. Los guardeses no deberán dar explicaciones solo al patrón. Cacao se siente engañada y perdida y busca a Tiago para desahogarse, pero antes topará con Pipa que no tiene tantas ganas de verla. Valdemar hace un primer acercamiento a Simone y Justino se preocupa por Regina y su bienestar.