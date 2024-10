Capítulo 58, temporada 1 de 'Cacao'

Después de todo lo ocurrido, Cacao recupera la conciencia, pero no la memoria. No recuerda nada de lo sucedido y no sabe ni quién es, ni dónde está. Mientras, a su alrededor, las sospechas sobre su culpabilidad van creciendo menos en las cabezas de Justino y Quim que son incapaces de creer que Cacao sea la asesina de Pipa.