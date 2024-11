Capítulo 18, temporada 1 de 'Amar sin límites'

Edanur, tras confesarse a Zeynep su secreto y pedirle que no lo revele, ha tomado una firme decisión. La joven está segura de los pasos que debe seguir a partir de ahora, pero Temel no entiende cómo, sin mirar atrás, ha puesto fin a su relación y a su amor sin ninguna explicación. Sin embargo ella sabe que no tiene otra opción y que debe alejarlo de su vida por miedo a que algo malo pueda ocurrirle.