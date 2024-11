Capítulo 20, temporada 1 de 'Amar sin límites'

Después de la detención de Zeynep, la tensión aumenta y los acontecimientos se suceden. A pesar de todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, el patriarca de la familia Leto no está dispuesto a que su hija acabe en prisión. Decidido a todo, Rizvan obligará a Asiye a declarar que su hija no fue la responsable del disparo. Pero él no será el único que se empeña en sacar de la cárcel a la joven. Tras la detención, Levent visitará a Zeynep en prisión y la chantajeará con sacarla de allí a cambio de volver a estar juntos.