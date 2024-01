Ana Milán publica su lista de intenciones para 2024: "No me pondré nada que apriete"

Ana ha compartido en su cuenta de Instagram una fotografía suya en medio del patio de butacas de un teatro. Desde allí, sonriente y con la mirada en el infinito, ha querido plasmar los deseos personales que le gustaría sacar de estos doce meses que quedan por delante de este 2024. Unos propósitos que además se ha encargado de prometer que cumplirá a pesar de que reconoce no son pocos .

En el número uno, coloca el de “no quedar con nadie para tomar un café por compromiso” … ¿Ni siquiera para cotillear con sus compañeros de reparto en la serie ‘Camera Café’? Eso sí, si hablamos de comida, la actriz escribe que “no sacrificaré ni una sola comida con mi gente por nada del mundo”, incluso si eso significa que tenga que vencer de una vez por todas “la pereza que me da hacer comidas en casa”.

Aunque una cosa tiene clara y es que quiere mantenerse en su talla pero sin cortarse de nada porque “e xisten muchas tallas y solo una vida” y “la elegancia siempre es cómoda” , por eso “no me pondré nada que apriete, nada que duela, nada que me haga estar pendiente de un trozo de tela.”

“Dejaré que mis tripas decidan lo que mi cabeza no entienda. Como siempre he hecho. Como jamás dejaré de hacer”, es el mensaje con el que Milán concluía la lista de sus proyectos en la vida, los cuales tiene muy claros a sus 50 años, una edad que le hace recordar que "nunca voy a ser más joven que hoy” aunque sea un pensamiento que no le termina de convencer.