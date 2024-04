Sale a la luz la declaración de María del Monte tras el asalto a su casa: "Tienes tres minutos para abrir la caja fuerte o la mato”

En agosto del pasado año, María del Monte e Inmaculada Casal sufrieron un atraco en su casa de Gines, en Sevilla

Ahora, han salido a la luz las imágenes de las declaraciones que la pareja hizo ante el juez

Antonio Tejado, desde la cárcel: "Se han difundido falsedades sobre mi persona"

El pasado 25 de agosto, María del Monte e Inmaculada Casal sufrieron un atraco en su casa de Gines, en Sevilla, mientras ambas se encontraban en su interior. Posteriormente, su sobrino, Antonio Tejado, fue arrestado tras ser relacionado con el caso por "presunto delito de robo con violencia, detención ilegal, lesiones, amenazas y pertenencia a organización criminal". Desde entonces, son contadas las ocasiones en las que la cantante y su mujer se han pronunciado acerca de lo vivido, sin embargo, ahora ha salido a la luz la declaración que hicieron ante el juez.

María del Monte e Inmaculada Casal relatan la noche del robo en su domicilio

Ha sido en ¡De viernes! donde han conseguido acceder a la información y a las imágenes en las que las implicadas aparecen en el juzgado: “Esa noche, sobre las 4:30, en la casa se produce un ruido que yo no oigo. Me despierta ver a Inmaculada intentando sacar a alguien y gritando ‘qué hace, qué hace”, declaró María sobre el momento en el que fue consciente de que un grupo de encapuchados estaba asaltando su domicilio.

Para continuar con los hechos, Inmaculada entra en escena explicando su versión: “Oigo como si se cayera una estantería de ese frente. ¡Boom! Digo, ¿qué haces? Deja a la niña y corriendo me coge por los brazos, me lleva y me tumba en la cama y me dice ‘esto es un robo. Me pone la almohada encima de la cabeza y me dice ‘te quedas ahí’. Luego empieza a presionarme. En el momento en que ya me quitó las manos de arriba pude respirar con tranquilidad”.

Hasta entonces, del Monte había pasado desapercibida para los ladrones que, tras descubrirle pidiendo ayuda, llevaron a cabo el mismo procedimiento que con su pareja: “Me sentaron en la cama. Un pánico, una taquicardia, se me salía el corazón por la boca. Le pregunto a una de esas personas que si puedo beber agua porque no me encuentro bien y me dice que sí y me la da”.

Ambas han hablado sobre el angustioso momento que experimentaron mientras los asaltantes intentaban abrir la caja fuerte, en manos de la hija de Casal: “No puede abrir la caja, empiezo a notar que se ponen más nerviosos. 'La niña ha bloqueado la caja', se oía. Ahí ya empiezo a sentir pánico. Yo me levanto como buenamente pude. Cojo la llave de la caja fuerte, se la entrego y le doy la combinación. Hay alguien que se me dirige y me dice: ‘Tienes tres minutos para abrir la caja fuerte o me llevo a la niña y la mato’”, ha asegurado la artista.