La artista ha tenido un 2023 repleto de emociones: desde el éxito de su gira hasta el revuelo mediático que ha tenido por su relación con Rauw Alejandro. La pareja comenzaría el año siendo prometidos después de que el puertorriqueño se le declarase con fuegos artificiales incluidos. Sin embargo, no terminarían este 2023 juntos. Meses después ambos anunciaban que habían puesto fin a su relación. Desde entonces se ha relacionado a la cantante con algunos famosos, el último Jeremy Allen White, el actor de 'The Bear' con el que se ha dejado fotografiar en varias ocasiones. Relación que ha preocupado ha sus seguidores, no solo por la conocida afición al alcohol del intérprete, sino porque en las instantáneas se puede ver a la catalana compartiendo con él un hábito aún desconocido para sus fans.