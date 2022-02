Samantha y Ángela se reencuentran en el estreno de 'Corazón valiente': amor y venganza cruzan sus caminos

Tras el secuestro, Miguel será el encargado hacer el intercambio con los secuestradores, que no imaginan que no se saldrán con la suya. Tras asegurarse de que la pequeña está a salvo, Miguel hará saltar por los aires el vehículo donde los secuestradores pretenden huir con él de rehén. "Les garantizo una cosa, ustedes no van a secuestrar a una niña nunca más", les dice antes de entregar su propia vida.