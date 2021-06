Una confusión provoca el primer beso entre Can y Sanem: todo sobre el primer capítulo de 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'

De lunes a viernes a las 13:50 horas, revive la historia de amor de Can y Sanem

Una confusión en una fiesta marca el comienzo de la historia de Can y Sanem

Las vidas de Can y Sanem han cambiado y se han convertido en los protagonistas de una historia de amor de película que apenas acaba de empezar. Y es que la joven soñadora que protagoniza 'Erkenci Kus' nunca imaginó que empezar a trabajar en la misma empresa que su hermana Leyla la llevaría a conocer al hombre de su vida. Y es que, aunque solo será la chica de los recados, le conocerá a ÉL. Con todos ustedes: CAN.

La equivocación que marcará un antes y un después en sus vidas

A pesar de que lo suyo es la aventura y que las oficinas no es lo suyo, una enfermedad que su padre obliga a Can a tomar las riendas de la empresa familiar y dejar su trabajo como fotógrafo. Pero antes, habrá que hacer una despedida por todo lo alto del hombre que durante cuarenta años ha estado al mando. Por supuesto, Can no irá solo. El atractivo protagonista de 'Erkenci kus' va acompañado de su chica.

Sin embargo, el reencuentro de la pareja no será como ellos esperaban. Una confusión lo cambia todo. Sanem, presente en la fiesta, se pierde entre los pasillos y (oh, sorpresa) se funde en un apasionado beso con Can por error. ¡Él pensaba que estaba besando a su novia! Ninguno de los dos conseguirá quitarse ese encuentro de la cabeza.

Emre es el topo: su relación secreta con Aylin destapa un plan para acabar con Can

La llegada de Can y la confianza ciega de su padre en él para ponerle al frente de los negocios, provocan la ira de Emre, su hermano pequeño. Él parecía haber nacido para heredar la empresa pero su padre no lo ve así. Aziz, el patriarca, sabe que hay algo raro en la gestión de su hijo. El enfado de Emre es monumental.

Y su venganza se le va de las manos. Tras haber filtrado información sobre los últimos proyectos de la empresa, su amor por Aylin Yuksel, exdirectora creativa de la agencia, le lleva a dar un paso más tras la aparición de Can. Con ella pondrá en marcha una iniciativa contra su hermano en la que involucrará a Sanem.

El espectacular arranque musical de la serie

Si en 2016 todos nos convertimos en fans de 'La La Land', 'Erkenci Kus: Pájaro soñador' no se queda corto en eso del género musical. No prometemos que todos los arranques de capítulos sean iguales. Pero es que este era digno de inmortalizar. En él podemos ver a Sanem Aydin, protagonista de la serie y nuestro nuevo ídolo. La joven tiene dos metas en la vida. La primera, ser escritora. Y la segunda, vivir en las Galápagos. Así lo ha 'cantado' a los cuatro vientos (muy a pesar del vecindario).

La historia de amor de Can y Sanem regresa a Divinity

¡Ya está aquí 'Erkenci Kus: Pájaro soñador'! La serie turca que se convirtió en todo un fenómeno en 2019 ha regresado a Divinity para que todos sus fans puedan revivir la historia de amor de Can y Sanem. Si tú también fuiste de los que te enganchaste a las series turcas gracias a esta comedia romántica o por el contrario eres de los pocos que todavía no conocen a Can y Sanem, estás de suerte. De lunes a viernes a las 13:50 horas, tienes una cita con ellos. ¿Te lo vas a perder?

