Can Yaman crea una asociación para que los niños hospitalizados vuelvan a jugar: "Es mi gran sueño"

Instalado en Italia desde hace algunos meses para preparar su nuevo proyecto, 'Sandokán', y para estar más cerca de su chica, la periodista Diletta Leotta, Can Yaman no ha desaprovechado la oportunidad y ha querido mostrar su lado más solidario también en el país andino, donde en los últimos días ha visitado a los niños ingresados en un hospital de Roma y ha presentado así su fundación. "Llevo meses trabajando en ello", ha dicho al periódico el 'Corriere della sera'.

Según publica el medio italiano, el actor ha creado una asociación que llevará su nombre, 'Can Yaman for Children ets', con el fin de recaudar fondos que irán destinados a varios hospitales para que así puedan promover actividades de interés social para los niños que se encuentran ingresados. "¿Mi sueño más grande? El de poder ver a los niños hospitalizados volver a jugar. Llevo meses trabajando en este proyecto. Ojalá todos los niños pudieran volver a sonreír como debe ser", ha dicho el protagonista de 'Erkenci Kus'.

Uno de los primeros centros beneficiados por esta iniciativa de Can Yaman es el policlínico Umberto I, de Roma. Ese ha sido el centro elegido por el actor para realizar su primera visita a los pequeños. Acompañado del director general del centro Fabrizio d'Alba y de Francesco Cirulli y Roberto Macellari, sus personas de confianza desde que está en Italia, recorrió algunas de las salas del hospital y se fotografió con algunos niños. "La oferta de colaboración que nos llega a través de la sonrisa contagiosa de Can es una oportunidad preciosa. Su compromiso con la realización de proyectos solidarios para construir juntos es más que admirable, y será un aliciente adicional para nuestro hospital combinar el potencial de esta estructura con acciones "extraordinarias" mediante la realización de proyectos orientados a la mejora asistencial y al bien mayor de nuestros pacientes", explicó Fabrizio d'Alba.

Can Yaman, un ejemplo de solidaridad

La creación de esta asociación y la visita a los pequeños en este hospital de Roma no es el primer gesto solidario del actor. Consciente de su posición privilegiada y siempre muy pendiente de lo que ocurre a su alrededor, hace unos meses el actor apoyaba una campaña para recaudar fondos para el pequeño Pamir, un niños que sufre atrofia muscular espinal (AME). Conmovido por la historia de este pequeño de apenas dos meses, el actor subastó una de sus prendas para que sus padres pudieran hacer frente al costoso tratamiento.

A partir de lunes, gran regreso de 'Erkenci kus' y 'Dolunay'

Si eres una auténtica FAN del actor turco y con 'Matrimonio por sorpresa' no tienes suficiente, estás de suerte. A partir del lunes tendrás ración triple de Can Yaman. ¡Cómo lo lees! El verano ha traído de regreso a nuestro particular adonis turco con las series que le han encumbrado en nuestro país.