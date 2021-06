Las mejores historias de amor se consolidan en las tardes de Divinity

Por otro lado, 'Ömer, sueños robados' continúa con sus buenos datos con un 2,5% de share y 222.000 espectadores. Por último, 'Love is in the air', la serie del momento, se afianza en su franja de emisión. En la tarde de ayer, la ficción protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin logró un 2,9% de share y 250.000 espectadores.